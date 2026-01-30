Policie České republiky  

Dva útvary budou mít nové ředitele

Ředitelé se funkcí ujmou k 1. 2. 2026. 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje povede plk. Ondřej Smotlacha, dosavadní náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Ředitelem Ochranné služby Policie ČR se stává plk. Jan Koníř, který dříve působil jako náměstek ředitele pražské policie a splnil všechny zákonné podmínky pro návrat do služebního poměru.

Oba uspěli v rámci nabídkového řízení, přičemž museli mimo jiné:

  • podstoupit psychologické vyšetření,
  • projít hodnocením metodou Assessment Centre,
  • přesvědčit komise, jejichž členy byli také zástupci odborových organizací.

„Oba noví ředitelé splnili všechny požadavky kladené na vedení takto důležitých útvarů a o svých předpokladech přesvědčili všechny členy stanovených komisí. Mají dlouholeté manažerské zkušenosti a moji plnou důvěru,“ uvádí policejní prezident genpor. Martin Vondrášek.

30. ledna 2026
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR   

