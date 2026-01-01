Dva týdny nepočkal
Projížďka kamarádovým novým kabrioletem jistojistě prodloužila zákaz řízení [VIDEO].
Za hodně nepovedený nápad musí nyní považovat sedmatřicetiletý muž test kamarádem čerstvě zakoupeného kabrioletu Audi. S novinkou v jeho flotile ujel v Kuřimi jen pár stovek testovacích metrů, když si jej povšimla hlídka tamních policistů. Na pokyn k zastavení reagoval šofér sešlápnutím plynu a pokusem o ujetí. Byl to ale na první pohled zpackaný manévr. Nejenže bleskurychle reagujícím policistům neujel, ale zamířil do tamní průmyslové zóny. Po pár stovkách ujetých metrů, skončil na parkovišti, z nějž nebylo úniku. Pro šoféra hodně zapeklitá situace. Zvlášť když neměl za volantem co dělat. Ještě rovné dva týdny totiž neměl řídit pro vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel. Svým počínáním si tak jistě prodloužil zákaz řízení. Navíc musí počítat s další pokutou za řízení bez řidičského oprávnění a nereagování na pokyn k zastavení.
por. Bohumil Malášek, 8. dubna 2026