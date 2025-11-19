Policie České republiky  

Dva roky nevedla účetnictví v souladu se zákonem

Policejní komisařka Městského ředitelství policie Plzeň v srpnu zahájila trestní stíhání 45leté ženy, kterou obvinila ze spáchání pokračujícího přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Vyšetřování je již u konce a státnímu zástupci byl postoupen spis s návrhem na podání obžaloby. 

Podle zjištěných skutečností měla obviněná jako jediná jednatelka obchodní společnosti dlouhodobě a vědomě porušovat povinnosti, které jí ukládá zákon o účetnictví. Ačkoli firma v daném období prokazatelně vyvíjela ekonomickou činnost, účetnictví nebylo vedeno předepsaným způsobem. Externí účetní, kterou si jednatelka najala, mohla kvůli nedodaným podkladům zpracovávat pouze mzdovou agendu a přiznání k DPH. Ostatní povinné účetní evidence (účetní knihy, analytické evidence majetku a závazků nebo skladová evidence) vůbec vedeny nebyly.

Závažné nesrovnalosti se týkaly i inventarizace majetku a závazků a především účetních závěrek. Ty nebyly nejen zpracovány, ale ani následně zveřejněny ve sbírce listin. Společnost tedy neodevzdala přiznání k dani z příjmů právnických osob za obě zdaňovací období ani přiložené výkazy, což významně ohrozilo možnost správného a včasného vyměření daňové povinnosti vůči Finančnímu úřadu.

Pětačtyřicetiletá žena tedy nevedla účetní doklady sloužící k přehledu o hospodaření společnosti či ke kontrole jejího majetku, ačkoli jí to zákon výslovně ukládá.

Kriminalistka z oddělení hospodářské kriminality, která se případem intenzivně zabývala, musela detailně analyzovat účetní podklady a díky její precizní práci byla žena obviněna. V případě prokázání viny jí hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová
19. listopadu 2025

