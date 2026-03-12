Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dva řidiči přišli o řidičský průkaz
V obou případech se jednalo o překročení povolené rychlosti.
Ve druhé polovině února letošního roku se policisté z Odboru služby dopravní policie zaměřili také na překročení povolené rychlosti, což je jedna z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Kolem poledne projel vysokou rychlostí kolem služebního vozu policistů na silnici č. I/6 v Karlových Varech řidič osobního vozidla značky Škoda. Dopravní policisté řidiči naměřili rychlost 118 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 70 km/h. Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili. U řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.
Na začátku března letošního roku si policisté z Dálničního oddělení Lubenec všimli rychle jedoucího osobního vozidla značky BMW na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu. V tomto případě dopravní policisté řidiči naměřili rychlost 194 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. I tohoto řidiče policisté předepsaným způsobem zastavili. Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem.
Oběma řidičům byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Přestupkové jednání policisté oznámili příslušným správním orgánům k dalšímu projednání.
nprap. Jan Bílek
12.3.2026