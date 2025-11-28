Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dva řidiči nadýchali přes 2 promile
Oba spáchali trestný čin.
Dva řidiče, kteří to „přepískli“ s alkoholem řešili v tomto týdnu tepličtí policisté. První řidič byl zastaven na Masarykově třídě v Trnovanech. Své vozidlo Škoda Octavia řídil cizinec značně opilý. Dechová zkouška u něj prokázala 2,07 promile alkoholu v dechu. Byl umístěn do policejní cely a po vystřízlivění mu bylo sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. O dva dny později zastavila hlídka městských strážníků vozidlo Chevrolet Aveo na Benešově náměstí. Přivolaní policisté provedli dechovou zkoušku, která prokázala 2,39 promile alkoholu v dechu. I tento řidič bude řešen pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
28. listopadu 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí