Dva řidiči nadýchali přes 2 promile

Oba spáchali trestný čin. 

Dva řidiče, kteří to „přepískli“ s alkoholem řešili v tomto týdnu tepličtí policisté. První řidič byl zastaven na Masarykově třídě v Trnovanech. Své vozidlo Škoda Octavia řídil cizinec značně opilý. Dechová zkouška u něj prokázala 2,07 promile alkoholu v dechu. Byl umístěn do policejní cely a po vystřízlivění mu bylo sděleno podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. O dva dny později zastavila hlídka městských strážníků vozidlo Chevrolet Aveo na Benešově náměstí. Přivolaní policisté provedli dechovou zkoušku, která prokázala 2,39 promile alkoholu v dechu. I tento řidič bude řešen pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. 

por. Bc. Ilona Gazdošová
