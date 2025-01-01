Policie České republiky  

Dva řidiči na Děčínsku nadýchali přes dvě promile alkoholu

Oba případy jsou prověřovány pro podezření z trestného činu. 

Během uplynulého víkendu odhalily policejní hlídky na Děčínsku dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. V obou případech přístroje naměřily více než dvě promile.

Prvního z nich, 45letého řidiče osobního vozidla VW, zastavili policisté v sobotu 6. prosince krátce před 23. hodinou v České Kamenici. Provedená dechová zkouška ukázala 2,47 promile alkoholu.

Druhým případem byl 30letý řidič vozu Škoda, kterého policejní hlídka zastavila v neděli 7. prosince před 1. hodinou ranní ve Varnsdorfu. Také u něj dechová zkouška potvrdila alkohol, a to v hodnotě 2,26 promile.

V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a dále je prověřují. V případě odsouzení, hrozí za takové jednání trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 



 

Děčín 8. prosince 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

