Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dva případy řízení pod vlivem návykových látek v jeden den
Výsledky potvrdí laboratorní vyšetření.
Strakoničtí policisté v neděli 25. ledna 2026 během výkonu služby odhalili dva řidiče, u nichž je podezření, že řídili osobní vozidlo pod vlivem návykových látek. Dopoledne kontrolovali policisté v ulici Písecká ve Strakonicích 30letého řidiče. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek u něj ukázal pozitivní výsledek na opiáty/kokain. Krátce před 14. hodinou zastavila hlídka v ulici Podskalská 34letého řidiče. U něj orientační test prokázal přítomnost opiátů/kokainu a amfetaminu/metamfetaminu.
Oba řidiče policisté vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž řidiči souhlasili. Výsledky odborného vyšetření budou rozhodující pro další postup policistů.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
26. ledna 2026