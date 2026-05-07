Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dva pokusy o podplácení policistů.

Policisté řešili na začátku května dva případy ve kterých se je někdo pokusil podplatit. 

První případ se odehrál 1. května při silniční kontrole v Praze 5. Řidič motorového vozidla, který se dopustil dopravního přestupku, nabídl policistům finanční hotovost, aby v rozporu se svými zákonnými povinnostmi neřešili přestupek průjezdu na červený světelný signál, nezaznamenali k němu bodové hodnocení a kvalifikovali věc jako jiný, nebodovaný přestupek.


Druhý případ následoval 4. května v Praze 7, kdy policisté cizinecké policie prováděli pobytové kontroly. Během těchto kontrol zajistili cizího státního příslušníka, u kterého zjistili, že na území České republiky pobývá neoprávněně. Ve chvíli, kdy se policisté rozhodli eskortovat muže služebním vozidlem k provedení dalších úkonů na policejní služebnu, vytáhl muž z kapsy svých kalhot několik bankovek, které nabídl policistům za to, že jej pustí a věc nebudou dále řešit.

Policisté proti oběma mužům zahájili trestní stíhání, a to pro spáchání zločinu podplácení, za který jim v případě odsouzení hrozí až šest let vězení. V prvním případě probíhá trestní stíhání obviněného na svobodě. U druhého z obviněných mužů probíhá trestní stíhání vazebně. 

Během loňského roku bylo evidováno celkem šest pokusů o podplácení policistů na území Prahy v souvislosti s plněním jejich služebních povinností. 

por. Bc. Tomáš Lahoda
07.05.2026

