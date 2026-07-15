Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dva podvody na Karlovarsku
Ženy přišly o téměř 300 tisíc korun.
V prvním případě čtyřiasedmdesátiletá žena na začátku dubna letošního roku vyplnila své kontaktní údaje na internetových stránkách, a to zřejmě kvůli výhodným investicím. Přes chatovací aplikaci se pod záminkou výhodných investic seniorce ozval neznámý pachatel, který jí následně uvedl v omyl. Žena tak realizovala několik plateb na bankovní účet, odkud jí byla finanční hotovost bez jejího vědomí a souhlasu převedena. Při tom jí měl neznámý pachatel ujišťovat, že se investice zhodnotí, přičemž jí ale slíbené výnosy nevyplatil.
Seniorce tak byla způsobena škoda přibližně 250 tisíc korun.
Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací.
Ve druhém případě měla dvaasedmdesátiletou seniorku v úterý 14. července přes chatovací aplikaci oslovit neznámá osoba, který se měla vydávat ze její dceru. Pod smyšlenou legendou měla neznámá žena seniorku požádat o zaslání finanční hotovosti. Tomu měla vyhovět a ze svého bankovního účtu peníze odeslat. Později zjistila, že se o její dceru nejednalo.
Neznámý pachatel v tomto případě seniorce způsobil škodu přibližně 50 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Ostrov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
nprap. Jan Bílek
15.7.2026