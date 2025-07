Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dva muži v pátrání skončili ve vězení

ÚSTECKO - Jen za měsíc červenec policisté z hlídkové služby vypátrali 47 osob v pátrání.

Policisté z oddělení hlídkové služby v uplynulých dnech vypátrali dva muže ve věku 56 a 45 let, kteří byli vedení v celostátním pátrání. Oba muži byli hledaní kvůli nenastoupení výkonu trestu odnětí svobody, který jim byl uložen Okresním soudem v Ústí nad Labem za majetkovou trestnou činnost. Oba přitom písemnou výzvu k nástupu trestu převzali osobně, přesto se do věznice ve stanoveném termínu nedostavili a vyhýbali se tak výkonu rozhodnutí soudu bez závažného důvodu. Hlídka muže vypátrala a následně zadržela. Oba byli eskortováni do výkonu trestu odnětí svobody.

Svým jednáním se zároveň dopustili dalšího trestného činu – maření výkonu úředního rozhodnutí, za což jim hrozí další trest odnětí svobody.

Ústí nad Labem 23. července 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

