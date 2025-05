Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dva muži kradli v Železném Brodě

JABLONECKO – Dvěma mužům, kteří neoprávněně vnikli do dvou kůlen a jednoho domu, železnobrodští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili dvěma mužům ve věku 20 a 30 let podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustili ve spolupachatelství.

Oba v průběhu měsíců březen a duben neoprávněně vnikli do dvou nezajištěných kůlen na pozemcích v Železném Brodě, a to v ulicích Sokolská a Zahradnická. Navíc v ulici Zahradnická ještě po vytržení jistícího kolíku u okna, tímto vlezli do rekreačního domu. Z těchto všech objektů odcizili různé věci – např. elektromateriál, dvoukolový vozík, pojezdové kolečko, křovinořez, zahradnické nářadí, skleničky a laboratorní sklo. Svým jednáním tak způsobili celkovou škodu ve výši 21 tisíc korun.

Třicetiletý podezřelý se navíc uvedeného jednání dopustil i přesto, že v rejstříku trestů má již sedm záznamů o pravomocném odsouzení za spáchání majetkové trestné činnost a navíc byl za takový čin také odsouzen v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného skutku hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Mladší podezřelý, který dosud žádný záznam v rejstříku trestů nemá, může být potrestán případným rozhodnutím soudu odnětím svobody až na dva roky.





13. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

