Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Dva muži byli obviněni z vydírání a nebezpečného vyhrožování na Kasejovicku
Jeden z nich byl dodán do výkonu trestu, kterému se tři měsíce vyhýbal, druhý byl vzat do vazby.
Dne 10. dubna 2026 v dopoledních hodinách dva muži na jižním Plzeňsku požadovali po jiném, aby nasedl k nim do vozidla a ukázal jim, kde bydlí jeho známý. Když usedl do vozu, viděl, jak si jeden z nich bere z přihrádky u spolujezdce střelnou zbraň, se kterou následně ve vozidle manipuloval. Dorazili do vesnice na Kasejovicku, místa bydliště jeho známého, kterého jeden z mužů měl fyzicky napadnout a pod pohrůžkou použití zbraně a fyzické újmy oběma vyhrožovat, aby změnili svoji výpověď v předchozí trestní kauze. Z domu poté vyběhla žena, která se snažila poškozené bránit, ale byla také fyzicky napadena. Odběhla zpět do domu s tím, že zavolá hlídky policie. Toho se muži zalekli, nasedli do vozidla a odjeli.
Intenzivní operativní činností kriminalistů územního odboru Plzeň venkov a také krajských kriminalistů byla zjištěna totožnost dvou podezřelých mužů. Sedmatřicetiletého muže zadrželi v součinnosti se zásahovou jednotkou v Praze. Jelikož měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody a tři měsíce se skrýval a trestu vyhýbal, byl ihned eskortován do nejbližší věznice. Devětadvacetiletý muž byl zadržen v Plzni. Kriminalisté provedli řadu procesních úkonů. Vrchní komisař odboru obecné kriminality zahájil trestní stíhání a oba muže obvinil ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a zločinu vydírání. Spolu se spisovým materiálem státnímu zástupci doručili také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného devětadvacetiletého muže do vazby. Minulý týden soudce rozhodl, že obviněný bude stíhaný vazebně.
por. Mgr. Dagmar Mifková
27. dubna 2026