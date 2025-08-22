Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Dva muži byli obviněni z majetkové trestné činnosti
Tachovským kriminalistům se podařilo objasnit několik případů, ve kterých dva muži měli odcizit finanční hotovost, platební karty i osobní věci.
Skutky se staly dne 17. července letošního roku a způsob provedení byl vždy stejný. Podle dosud zjištěných skutečností přijeli obvinění osobním vozidlem na parkoviště u benzínové čerpací stanice nebo na odpočívadlo pro automobily, které se nacházely na dálnici D5. Prohlídkou místa zjistili, zda se v zaparkovaných vozidlech nachází zavazadla nebo jiné předměty a poté je z nezajištěných vozidel odcizili.
K prvnímu případu došlo na odpočívadle pro osobní automobily a jednalo se o batoh s elektronikou, prstenem, osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí. O necelou hodinu později odcizili na jiném místě dámskou kabelku s mobilním telefonem, platebními kartami, doklady a peněženkou, ve které se nacházela finanční hotovost. V rozmezí několika desítek minut pak na dalším parkovišti odcizili ze zaparkovaného osobního vozidla tašku s kosmetikou. Poškozeným tímto jednáním vznikla škoda v celkové výši přesahující 114 tisíc korun.
K objasnění těchto skutků přispěla nejen důkladná práce kriminalistů, ale také všímavý svědek, kterému se podařilo na mobilní telefon zachytit vozidlo, ve kterém se obvinění pohybovali. Tento záznam poté předal policistům. Policejní komisařka zahájila trestní stíhání dvou mužů ve věku 50 a 52 let pro přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podala státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby, který soud akceptoval. Policisté dále prověřují oba muže pro další možnou trestnou činnost.
por. Bc. Iva Vršecká
22. srpna 2025