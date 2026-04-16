Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dva muži a jedna žena prodávali auta v exekuci!
Litoměřičtí policisté společně s kriminalisty řešili případ podvodu při prodeji vozidel.
Litoměřičtí policisté ve spolupráci s kriminalisty z oddělení hospodářské kriminality se zabývali od května loňského roku 2025 případem dvou podezřelých mužů a jedné ženy, kteří měli i přes probíhající exekuce neoprávněně nakládat se svým majetkem.
Tyto osoby měly, na jednoho z mužů, na kterého mělo být vedeno několik exekučních řízení, pořídit celkem tři motorová vozidla. Tato vozidla však byla následně zahrnuta do exekučního soupisu majetku a byla tak zatížena právním břemenem, které znemožňovalo jejich další legální převod či prodej.
Navzdory této skutečnosti měli podezřelí všechna tato vozidla společně prodat několika zájemcům. Kupující přitom neinformovali o tom, že jsou vozidla zatížena exekucí, a měli zatajit jejich právní stav. Tímto jednáním měli nové majitele úmyslně uvést v omyl.
Policisté dále zjistili, že podezřelý muž vozidla nepředal soudnímu exekutorovi, jak mu ukládala povinnost a finanční prostředky získané jejich prodejem ve výši přibližně 101 tisíc korun, měli podezřelí použít pro vlastní potřebu.
Na základě shromážděných důkazů bylo osobám kriminalisty z oddělení hospodářské kriminality sděleno obvinění pro několik trestných činů, mimo jiné podvodného jednání a maření výkonu úředního rozhodnutí. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
V souvislosti s tímto případem kriminalisté upozorňují na nutnost zvýšené opatrnosti při koupi ojetých vozidel. Kupující by si měli vždy důkladně prověřit právní stav vozidla, například prostřednictvím specializovaných služeb, jaké nabízejí české společnosti, které kupujícímu umožňují zjistit, zda vozidlo není zatíženo exekucí, leasingem nebo jiným závazkem. Samozřejmostí by měla být také řádně sepsaná kupní smlouva obsahující prohlášení o právním stavu vozidla. Tímto můžete předejít možným komplikacím a finančním ztrátám.
16. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje