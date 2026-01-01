Dva motocykly odcizené v Německu policisté nalezli v Jablonci nad Nisou

Jabloneckým policistům se podařilo vypátrat v lese nedaleko ulice Kokonínská dva odstavené motocykly odcizené ve Spolkové republice Německo. 


V neděli 3. května odpoledne krátce po sedmnácté hodině policisté z oddělení hlídkové služby v lese poblíž ulice Kokonínská v Jablonci nad Nisou nalezli dva motocykly – BMW a Online Bestia. Provedeným šetřením policisté zjistili, že oba nalezené motocykly byly odcizeny na území Spolkové republiky Německo a odcizené motocykly zajistili.

Jabloneckým policistům se uvedené motocykly podařilo vypátrat a zajistit na základě součinnosti s jejich německými kolegy a také majitelem odcizeného motocyklu BMW. Výše hodnoty odcizených motocyklů je v tuto chvílí předmětem uvedeného šetření.

Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou, kteří nyní celý případ intenzivně šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Pachateli v případě dopadení hrozí za jeho spáchání trest odnětí svobody až na čtyři roky.


11. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Nález odcizených motocyklů

