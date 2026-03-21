Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dva lidé přišli během dne dohromady o 700 000 korun

Jedna falešná kriminalistka a jedny falešné, lákavé investice. 

Muž a žena z Českobudějovicka se během soboty stali oběťmi podvodníků. Ti si přišli na bezmála 700 000 korun. V prvním případě sehrál roli neznámý pachatel, který vystupoval jako zástupce investiční společnosti, který kontaktoval poškozeného s tím, že se zhodnotily jeho investice a je třeba je toho dne vybrat jinak propadnou. Přes whatsapp pak muže navedl neznámý pachatel ke stažení si aplikace do mobilu a následně už podvodníci operovali téměř sami, protože jim poškozený umožnil sdílení obrazovky a přístup k účtům. Postupně pak potvrdil několik plateb na cizí účty a přišel o bezmála 200 000 korun.

V druhém případě pak poškozenou ženu kontaktovala falešná kriminalistka s legendou napadeného účtu a s tím, že musí své peníze převést do bezpečí. Tvrzení kriminalistky pak potvrdil další podvodník, který se po telefonu vydával za zaměstnance banky a legendu kriminalistky potrdil. Ženu pak donutili, aby učinila několik plateb na účty, které ji řekli. Poškozená přišla o bezmála 500 000 korun.

Znovu opakujeme. Nenechte se zmást neznámým člověkem na telefonu. Nikam své peníze neposílejte a neinstalujte si do svých zařízení neznámé aplikace na popud člověka, kterého jste nikdy neviděli.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@policie.gov.cz
21. března 2026

