Dva lidé obviněni z podvodů

Uváděla lživé údaje, nedodržel zákonnou lhůtu. 

Dva případy hospodářské kriminality ukončili tepličtí policisté. V prvním případě uzavřela 29letá žena úvěrové smlouvy s různými společnostmi, kdy však řádně neuváděla povinné údaje ohledně svých výdajů a příjmů. Na základě chybných informací byly žádosti o úvěr schváleny, ale žena neměla na jejich splácení. Společnostem vznikla škoda téměř 100 tisíc korun. Ženě bylo sděleno obvinění z trestného činu úvěrový podvod. Dalším obviněným, tentokrát z podvodu je 32letý muž. Ten pobíral dávku pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí. V zákonné lhůtě do osmi dnů však neoznámil nástup do zaměstnání a po dobu pěti měsíců pobíral dávku neoprávněně. Bylo mu tak vyplaceno 22 tisíc korun, na které již neměl nárok.

14. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
