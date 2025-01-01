Policie České republiky  

Dva košíky neodvezly

Povedená trojka se vymlouvala na to, že natáčí video na sociální sítě. 

Originální výmluvu si připravila povedená trojice žen, která se vypravila do kuřimského supermarketu. Mladé zákaznice vesele nakupovaly a až povrch naplnily dva nákupní košíky. Potom u vchodu počkaly, až se jim se vstupem dalšího zákazníka otevře turniket a bez placení vyrazily na parkoviště. Poměrně nápadně chovající se zákaznice nemohly ujít pozornosti pracovníka ostrahy, který je zadržel a přivolal policejní hlídku. Na tu ženy vyrukovaly s báchorkou o plnění speciální výzvy o natáčení videa na sociální sítě. Tomu policisté samozřejmě neuvěřili. I když nákup za více než dvacet tisíc korun putoval zpět na prodejnu, musí ženy počítat se stíháním za krádež.

11. srpna 2025

