Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dva incidenty s nožem v Mostě
O víkendu řešili policisté dvě pobodání.
O uplynulém víkendu řešili policisté na Mostecku dva incidenty, při kterých hrál roli nůž. V prvním případě v sobotu bodla žena do zad muže, který byl převezen s vážným zraněním do nemocnice. Ženě bylo sděleno obvinění z těžkého ublížení na zdraví a podali jsme na OSZ podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby. V neděli večer pak policisté řešili pobodání mezi rodinnými příslušníky, kdy podezřelý muž byl po činu zadržen a v současné době se nachází v policejní cele. Oba případy policisté nadále prověřují a zjišťují se okolnosti obou skutků.
22. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí