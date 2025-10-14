Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dva hledané muže dopadla prvosledová hlídka
Na oba byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody
Jen několik málo dní se dařilo 37letému a 47letému muži skrývat příbramským policistům. Oba muži měli nastoupit do vězení za předchozí trestnou činnost, což však ani jeden z nich neučinil a před spravedlností se ukrývali. Z tohoto důvodu bylo po obou mužích vyhlášeno celostátní pátrání a příbramští policisté získali indicie, že by se oba měli skrývat a přespávat na různých místech na Příbramsku.
V pátek 3. října se policisté z příbramské prvosledové hlídky vydali do ubytovny v Příbrami, kde vlastním šetřením a na základě výborné osobní a místní znalosti zjistili, že by se zde zmíněná dvojice hledaných mužů mohla nacházet. To se kolegům následně potvrdilo a nebylo pochyb, že se v neobývaném bytě ubytovny dvojice ukrývá. Policisté proto na nic nečekali, vykopli dveře, aby tak využili momentu překvapení a oba hledaní muži neměli šanci uniknout. Zaskočená dvojice tak neměla sebemenší šanci jakkoli zareagovat a oba hledaní byli policisty na místě zadrženi a po provedení nezbytných procesních úkony eskortováni do věznice.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
14. října 2025