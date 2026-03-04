Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dva dealeři dopadeni
Oba muže již prachatičtí kriminalisté obvinili z drogové trestné činnosti, jednoho navíc obvinili i ze zločinu vydírání.
Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 33letého muže z Prachaticka jako obviněného ze zločinů vydírání a z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný v jednom panelovém bytě v kuchyni vyhrožoval poškozenému s nožem v ruce zabitím, pokud neopustí byt. Agresor poté z kuchyně odešel, kam se však po chvíli vrátil a fyzicky poškozeného údery rukou napadl. Z důvodu obavy o svůj život a zdraví nakonec napadený z bytu odešel. Obviněný dále nejméně od března 2025 do doby zadržení, ke kterému došlo v pondělí tohoto týdne, prodal či poskytl zdarma dalším osobám na Prachaticku a jinde psychotropní látky pervitin v řádech desítek gramů, přičemž uvedeného jednání se dopustil i přesto, že již byl za obdobný trestný čin v posledních třech letech odsouzen.
Prachatickým kriminalistům se dále v pondělí podařilo zadržet i 45letého muže z Prachaticka, kterého již také obvinili ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný nejméně od září 2025 do doby svého zadržení prodal nebo poskytl zdarma dalším osobám nejméně na okrese Prachatice psychotropní látku pervitin v řádech jednotek gramů.
Oba obviněné, kteří se trestné činnosti dopouštěli každý samostatně, nyní dál trestně stíhají prachatičtí kriminalisté na svobodě. V případě prokázání viny jim u soudu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
4. března 2026