Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dva bratři obviněni z výroby a distribuce pervitinu

Byli zadrženi na Novobydžovsku zásahovou jednotkou. 

Královéhradečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou bratrů ve věku 37 a 35 let z Novobydžovska. Jsou obviněni ze spáchání neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy podle trestního zákoníku. Podle dosavadního šetření se měli od května 2024 do ledna 2026 společným jednáním podílet na výrobě a distribuci drogy pervitin na území okresu Hradec Králové.

Jednoznačně vyplynulo, že společným jednáním se opakovaně pokusili zakoupit, případně skutečně zakoupili různé chemické látky běžně zneužívané k výrobě psychotropní látky metamfetamin, tzv. „českou cestou“. Obstarávali chemické látky a prekursory určené k výrobě této látky (drogy pervitin) a za využití laboratorního vybavení a dalšího zařízení ji následně vyrobili.

Na základě příkazu soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové byla dne 13. ledna 2026 provedena domovní prohlídka na Bydžovsku. Policisté při ní zajistili laboratorní vybavení, chemické látky a další předměty sloužící k výrobě pervitinu. Současně byli oba muži zadrženi zásahovou jednotkou. Po provedení nezbytných procesních úkonů byli oba obvinění propuštěni a budou vyšetřováni na svobodě. Oba se k trestné činnosti, která jim je kladena za vinu, přiznali.

Starší z bratrů byl v minulosti opakovaně soudně trestán, převážně za majetkovou trestnou činnost, avšak ve dvou případech se jednalo o tzv. drogové delikty. Mladší bratr má za sebou několik odsouzení za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Kriminalisté dále pokračují ve vyšetřování případu, v zajišťování dalších důkazních prostředků a ve vyhodnocování zajištěných stop. V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Martina Jandová
15.1.2026

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 