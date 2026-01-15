Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dva bratři obviněni z výroby a distribuce pervitinu
Byli zadrženi na Novobydžovsku zásahovou jednotkou.
Královéhradečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou bratrů ve věku 37 a 35 let z Novobydžovska. Jsou obviněni ze spáchání neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy podle trestního zákoníku. Podle dosavadního šetření se měli od května 2024 do ledna 2026 společným jednáním podílet na výrobě a distribuci drogy pervitin na území okresu Hradec Králové.
Jednoznačně vyplynulo, že společným jednáním se opakovaně pokusili zakoupit, případně skutečně zakoupili různé chemické látky běžně zneužívané k výrobě psychotropní látky metamfetamin, tzv. „českou cestou“. Obstarávali chemické látky a prekursory určené k výrobě této látky (drogy pervitin) a za využití laboratorního vybavení a dalšího zařízení ji následně vyrobili.
Na základě příkazu soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové byla dne 13. ledna 2026 provedena domovní prohlídka na Bydžovsku. Policisté při ní zajistili laboratorní vybavení, chemické látky a další předměty sloužící k výrobě pervitinu. Současně byli oba muži zadrženi zásahovou jednotkou. Po provedení nezbytných procesních úkonů byli oba obvinění propuštěni a budou vyšetřováni na svobodě. Oba se k trestné činnosti, která jim je kladena za vinu, přiznali.
Starší z bratrů byl v minulosti opakovaně soudně trestán, převážně za majetkovou trestnou činnost, avšak ve dvou případech se jednalo o tzv. drogové delikty. Mladší bratr má za sebou několik odsouzení za maření výkonu úředního rozhodnutí.
Kriminalisté dále pokračují ve vyšetřování případu, v zajišťování dalších důkazních prostředků a ve vyhodnocování zajištěných stop. V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na pět let.
por. Bc. Martina Jandová
15.1.2026