Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Důvěra se může změnit v noční můru
Přes mobil přítelkyně si měl sjednat půjčku i převod peněz.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích se v uplynulých dnech zabývali případem muže, kterého kriminalisté obvinili z několika trestných činů souvisejících s úvěrovým podvodem a neoprávněným nakládáním s platebními prostředky. Obviněný muž měl zneužít osobní údaje i přístup k mobilnímu telefonu své přítelkyně, aby získal finanční prostředky pro vlastní potřebu.
K prvnímu skutku mělo dojít začátkem května letošního roku v Litoměřicích. Obviněný měl prostřednictvím mobilního telefonu uzavřít přes webové stránky úvěrové společnosti smlouvu o úvěru.
Peníze mu měly být ještě téhož dne zaslány bezhotovostně na jeho bankovní účet.
Při sjednávání úvěru se však měl neoprávněně vydávat za svou přítelkyni, přičemž využil znalosti jejích osobních údajů a také možnost ověření totožnosti prostřednictvím bankovní identity, ke které měl mít přístup přes její mobilní telefon. Obviněný při uzavírání smlouvy měl uvést nepravdivé údaje spočívající v záměně totožnosti klienta.
Dalšího jednání se měl muž dopustit v místě svého současného pobytu v Litoměřicích. Opět bez vědomí a souhlasu své přítelkyně měl využít přístup k jejímu mobilnímu bankovnictví. K mobilnímu telefonu měl mít přístup díky vlastnímu Face ID, které do zařízení dříve se souhlasem partnerky nastavil při pomoci s registrací a úhradou poplatku kurýrní společnosti.
Následně však měl jako neoprávněná osoba zadat a potvrdit elektronický příkaz k úhradě, kterým převedl finanční prostředky v eurech na svůj bankovní účet, přičemž tyto prostředky měl neoprávněně získat předchozím podvodným jednáním vůči úvěrové společnosti.
Litoměřičtí kriminalisté z těchto důvodů muži sdělili obvinění ze spáchání trestných činů úvěrového podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
19. 05. 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje