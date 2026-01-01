Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Důvěra otce se změnila ve statisícovou škodu
Přístup k internetovému bankovnictví syn zneužil ve svůj prospěch.
Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 36letého muže z Děčína, kterého obvinili z přečinu úvěrového podvodu a ze zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podle dosavadních výsledků vyšetřování měl způsobit škodu přesahující 300 tisíc korun.
Kriminalisté zjistili, že poškozený 65letý muž z Děčína v minulosti umožnil svému synovi přístup do internetového bankovnictví, aby mu mohl pomáhat se správou financí. Obviněný měl této důvěry využít a bez vědomí a souhlasu svého otce opakovaně nakládat s jeho bankovními účty.
Podle zjištění kriminalistů měl obviněný muž prostřednictvím internetového bankovnictví sjednat na jméno svého otce několik úvěrových produktů u bankovních i nebankovních společností. Získané finanční prostředky měl následně převádět na různé účty, především na účty provozovatelů hazardních her a sázkových kanceláří. Současně měl na jméno svého otce zakládat také herní účty, které měl využívat ke svému hraní.
Kriminalisté se případem nadále zabývají a prověřují všechny okolnosti případu.
Preventivní doporučení:
Tento případ ukazuje, že přístupové údaje k internetovému bankovnictví, autorizační prostředky ani platební údaje by lidé neměli poskytovat nikomu, a to ani svým nejbližším. Přestože je vzájemná důvěra mezi rodinnými příslušníky přirozená, jejich zneužití může mít závažné finanční následky. Pokud je potřeba pomoci blízké osobě se správou financí, doporučujeme využít oficiální dispoziční oprávnění nabízená bankami, která umožňují nastavit rozsah přístupu bezpečným a kontrolovatelným způsobem.
Děčín 21. července 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje