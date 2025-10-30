Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dušičky
Na Dušičky míří na hřbitovy velké množství lidí, a právě to láká zloděje.
V souvislosti s blížícím se dnem Památky zesnulých je očekávána větší hustota provozu a možné dopravní komplikace, proto bude na bezpečnost na silnicích dohlížet více policejních hlídek.
Na komunikace vyjedou i tzv. sváteční řidiči, kteří zamíří na hřbitovy kvůli „dušičkovým povinnostem“. Motoristé by měli počítat s tím, že mohou potkat šoféry, kteří řídí pouze párkrát v roce a měli by být ohleduplní. V sychravém podzimním období mohou být navíc mokré komunikace, kde se často nachází spadané listí, vozovky jsou pak velmi kluzké a značně se prodlužuje brzdná dráha, proto by měli řidiči sundat nohu z plynu. Parkovat by měli motoristé pouze na vyznačených místech a dávat pozor na chodce, kteří se často u hřbitovů pohybují.
Na Dušičky míří na hřbitovy velké množství lidí, a právě to láká i zloděje. Ty zajímá nejen výzdoba hrobů, ale také odložené věci ve vozidlech, využívají i chvilkové nepozornosti občanů ke krádeži odložených věcí. Proto stojí za připomenutí pár zásad: nenechávejte v autech cennosti a své tašky mějte vždy u sebe.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
30. říjen 2025