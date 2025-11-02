Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dušičky 2025

Policisté dohlíželi na dopravu i bezpečnost v okolí hřbitovů. 

Památka zesnulých připadá tradičně na 2. listopadu. Policisté z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD v tomto období dohlíželi nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale také na veřejný pořádek na hřbitovech a v jejich okolí.

Období památky zesnulých je každoročně spojeno se zvýšeným pohybem osob i hustším silničním provozem. Policisté se proto zaměřili nejen na dopravní situaci, ale také na prevenci majetkové trestné činnosti. Stále se totiž najdou jedinci, kteří využívají nepozornosti návštěvníků hřbitovů a odcizí květinovou výzdobu, kabelky či jiné osobní věci z vozidel.

Takzvané „dušičkové počasí“ navíc řidičům situaci nijak neusnadňuje. Časté mlhy, déšť, spadané listí nebo zhoršená viditelnost vyžadují od všech účastníků silničního provozu zvýšenou pozornost, trpělivost a ohleduplnost. Policisté proto i letos uskutečnili dopravně bezpečnostní akci, během které kontrolovali řidiče v okolí frekventovaných komunikací a hřbitovů.

Během akce bylo zjištěno celkem osm dopravních přestupků. Ve čtyřech případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla, jeden řidič byl pod vlivem omamných a psychotropních látek, další řídil bez řidičského oprávnění.

Díky zvýšené přítomnosti hlídek se policistům podařilo zajistit klidný průběh celého období Památky zesnulých.

Policisté se i v nadcházejících týdnech budou nadále věnovat kontrolám na pozemních komunikacích a dohledu nad bezpečností občanů.

nprap. Veronika Borovičková
2. listopadu 2025

