Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dušičkový víkend je před námi!
Policisté dohlédnou na bezpečnost a plynulost v silničním provozu.
S blížícím se obdobím Památky zesnulých je tradičně zvýšený provoz na silnicích zejména v blízkosti pietních míst. Na bezpečnost a plynulost v silničním provozu tak v těchto dnech dohlíží policisté.
Apelujeme proto na všechny návštěvníky a řidiče, aby dbali zvýšené bezpečnosti, ohleduplnosti a trpělivosti. Řidičům doporučujeme parkovat pouze na místech k tomu určených, uvnitř vozu neponechávat žádné věci a své dopravní prostředky si řádně zamykat. Ostražití by měli být samozřejmě i chodci, zejména v podvečerních hodinách. Být viděn je v tomto případě na místě. Mějte také na paměti, že mezi návštěvníky se může objevit i dušičkový zloděj! Střežte si proto své tašky, kabelky, peněženky a hlavně je nikam neodkládejte. Pokud zjistíte, že jste se přece jen stali terčem zloděje, neváhejte ihned kontaktovat tísňovou linku 158.
31. října 2025, por. Bc. Milena Šabatová