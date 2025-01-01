Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dušičkový víkend je před námi!

Policisté dohlédnou na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. 

S blížícím se obdobím Památky zesnulých je tradičně zvýšený provoz na silnicích zejména v blízkosti pietních míst. Na bezpečnost a plynulost v silničním provozu tak v těchto dnech dohlíží policisté.

Apelujeme proto na všechny návštěvníky a řidiče, aby dbali zvýšené bezpečnosti, ohleduplnosti a trpělivosti. Řidičům doporučujeme parkovat pouze na místech k tomu určených, uvnitř vozu neponechávat žádné věci a své dopravní prostředky si řádně zamykat. Ostražití by měli být samozřejmě i chodci, zejména v podvečerních hodinách. Být viděn je v tomto případě na místě. Mějte také na paměti, že mezi návštěvníky se může objevit i dušičkový zloděj! Střežte si proto své tašky, kabelky, peněženky a hlavně je nikam neodkládejte. Pokud zjistíte, že jste se přece jen stali terčem zloděje, neváhejte ihned kontaktovat tísňovou linku 158.

31. října 2025, por. Bc. Milena Šabatová

