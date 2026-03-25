Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dům v Krupce ukrýval samopaly, pěstírnu marihuany a lysohlávky
Zásahová jednotka zadržela 67letého muže.
Na základě šetření kriminalistů z teplického toxi týmu bylo zjištěno, že podezřelý muž pěstuje v místě svého bydliště rostliny konopí setého s vysokým obsahem THC a to za pomoci zářivek, ventilátorů, vzduchotechniky a speciálních hnojiv. To sebou neslo i velkou spotřebu elektrické energie, kterou odebíral načerno. Z dalšího šetření vyplynulo, že muž má ve vlastnictví několik střelných zbraní a nábojů. Prověřování celého skutku skončilo domovní prohlídkou za účasti zásahové jednotky. Při té policisté nalezli pistoli, brokovnici a 2 samopaly, na kterých byly provedeny domácí úpravy. Ke všem zbraním měl muž zásobu téměř 1000 kusů nábojů a to vše, ačkoliv není držitelem zbrojního průkazu ani registrované zbraně. V přízemí domu pak byla nalezena pěstírna konopí setého, konkrétně 43 kusů vzrostlých rostlin o výšce 60 cm a dále 406 gramů sušiny. V kuchyni v lednici v uzavíratelné skleněné nádobě muž přechovával pro svou vlastní potřebu více než 130 kusů sušených plodnic houby lysohlávka s obsahem psilocybinu. Pro nakládání s takovou látkou však nemá zákonné oprávnění.
Po zadokumentování celého případu bylo 67letému muži sděleno obvinění z nedovoleného ozbrojování, neoprávněného pěstování rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a z krádeže.
25. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí