Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dům s varnou střežil rotvajler
Kriminalisté v Židenicích odhalili výrobnu pervitinu, podezřelý měl zásoby za miliony. /VIDEO/
Minulý týden se kriminalistům brněnského toxi týmu podařilo zasadit výrobcům a distributorům drog bolestivou ránu. V brněnských Židenicích totiž přišli na stopu muži, kterého často navštěvovali lidé z drogového prostředí. Policisté proto dům začali sledovat a zjišťovat, co se při těchto návštěvách uvnitř odehrává. Po několika hodinách měli jasno. K muži si totiž uživatelé drog chodili prakticky jako do samoobsluhy. Kriminalisté si proto zajistili příkazy k domovní prohlídce a zahájili bleskovou akci.
Protože na bušení ani policejní výzvy nikdo nereagoval, nastoupila zásahová jednotka. Ta provedla taktický vstup do objektu. Uvnitř policisté našli tři dospělé osoby, ale také dvě děti. Komplikací při zásahu byl i urostlý rotvajler, kterého museli policisté zajistit. Při domovní prohlídce kriminalisté objevili varnu pervitinu, hotovou drogu i další chemikálie určené k její výrobě. Jejich množství bylo tak velké, že by z nich bylo možné vyrobit drogu v hodnotě několika milionů korun.
Muž je podezřelý z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Skončil ve vazbě, kde si počká na trest.
por. David Chaloupka, 22. dubna 2026