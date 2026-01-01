Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Duchapřítomný muž oznámil obavu o život zákaznice, která neotevírala doma dveře.
Policisté z Ostravy na nic nečekali a provedli násilný vstup. Nemohoucí ženu nalezli uprostřed bytu.
V druhé polovině června policistka z operačního střediska přijala hovor od muže, který měl obavu o zákaznici, ke které téhož dne měli přijít měnit vstupní dveře do bytu. I přesto, že byli předchozí den domluveni, žena na volání na telefon ani na klepání na dveře nereagovala. Muži z firmy to bylo zvláštní, nechtěl nic podcenit a měl strach, zda se paní něco nemohlo stát, proto se rozhodl zavolat na tísňovou linku 158.
Operační si muže vyslechla a následně vyslala policisty z obvodního oddělení Ostrava-Přívoz, aby oznámení jeli prověřit. Po opakovaném zvonění na zvonek, klepání a následném „bouchání“ na dveře nepřicházela žádná odezva. Následně muži zákona zavolali na telefon od ženy, přičemž jeho vyzvánění bylo slyšet v bytě. Policisté pojali podezření, že by se jí mohlo něco stát, proto na nic nečekali a provedli násilný vstup. Jakmile rozrazili dveře, vběhli do bytu, tak v kuchyni na zemi našli sedící ženu, byla nemohoucí. Nemohla souvisle mluvit, působila dezorientovaně, přičemž vše nasvědčovalo tomu, že by ženu mohla potkat mozková příhoda. Okamžitě provedli kontrolu těla, zda není zraněná a přivolali na místo záchranáře. Do jejich příjezdu jí poskytli tepelný komfort pomocí izotermické fólie, po celou dobu s ní komunikovali a uklidňovali. Jakmile přijeli kolegové z rychlé záchranné služby, zhruba 65letou pacientu si převzali do své péče.
Již uplynulo zhruba 14 dní a žena je v pořádku zase zpět doma. Velké poděkování patří muži z firmy, který samotnou obavu o její život a zdraví oznámil na tísňovou linku 158.
dne 1. července 2026
por. Bc. Eva Michalíková