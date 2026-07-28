Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Drzý zloděj využil chvíle nepozornosti
Policisté neznámého ztotožnili a zadrželi pár minut po krádeži.
Jen něco přes měsíc si užíval svobody 32letý muž z Chomutova. Ten letos v červnu opustil věznici, kde si odpykal dvouletý trest uložený za majetkovou trestnou činnost. Pobyt za mřížemi však k jeho nápravě podle všeho nepřispěl a muž se v minulém týdnu přičinil, aby tam skončil znovu. Vydal se totiž krást do hospody na chomutovském sídlišti. Dovnitř vstoupil kolem půl sedmé večer zadním vchodem a využil chvíle, kdy uvnitř „lokálu“ zrovna nikdo nebyl. Suverénně se vydal rovnou za prodejní pult, kde se okamžik rozhlížel, až spatřil „kasírtašku“, kterou ihned sebral a odešel stejnou cestou zpět. Po chvíli zaměstnanec podniku zjistil, že „kasírku“ s finanční hotovostí přes 11 tisíc korun někdo ukradl a ihned vyrozuměl provozovatelku, která přivolala policii.
Policisté se po příjezdu na místo podívali na kamerový záznam a díky své osobní znalosti v osobě neznámého muže, který byl při krádeži kamerou zachycen, poznali zmíněného Chomutovana. Vzápětí vyrazili do ulic po dotyčném pátrat a za pár minut ho nalezli v místě křížení ulic Borová a Kamenná. Muž měl na sobě stejné oblečení jako na videozáznamu a policisté ho tedy ihned zadrželi. Zpočátku zapíral, že nic neudělal, ale posléze se ve služebním vozidle hlídce v slzách ke krádeži kasírky přiznal. Také vydal peníze, které měl u sebe, což však bylo pouze 160 korun. Tvrdil, že více v peněžence nebylo. Policistům také řekl, že prázdnou „kasírku“ vyhodil do popelnice, odkud ji pak před zraky hlídky vytáhl a odevzdal.
Na základě důkazů policisté dotyčnému sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ vzápětí předložili státnímu zástupci a ten následně soudu, který zadrženého muže s ohledem na pokračování v majetkové trestné činnosti rovnou poslal do vazební věznice. Podle zákona tomuto několikrát trestanému recidivistovi znovu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
28. července 2026