Držení mobilu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o (cituji):
„1) Kolik přestupků dle par. 125c/1F1 -držení mobilního telefonů, bylo řešeno za období 1.1.2025-31.10.2025 celkově za každý kraj.
2)Kolik přestupků dle par. 125c/1F1 -držení mobilního telefonů, bylo řešeno za období 1.1.2025-31.10.2025 v MS kraji jmenovitě podle okresů: Bruntál, F-M, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava.
3) Čím je způsobeno, že vždy mnohonásobně nejvíce přestupků za držení MT je vždycky uděleno v MS kraji ? Nejsou k tomuto policisti v MS kraji nějak tlačení vedením?“.
Policejní prezidium České republiky poskytlo žadatelce požadované údaje k bodu 1) a 2) žádosti (viz příloha) spolu s následujícím komentářem:
Upozorňujeme na skutečnost, že poskytnuté údaje jsou počty přestupků zjištěných pouze policisty služby dopravní policie. Pokud jde o údaje za ostatní služby policie (např. službu pořádkové policie), které také mohou tento typ přestupků šetřit a evidovat, nemá Policie České republiky takové statistiky vytvořené. Policie České republiky tedy nedisponuje žádnou evidencí, která by zahrnovala Vámi uvedené přestupky za všechny služby policie. Statistika přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) je vedena pouze v rozsahu údajů, které jsou Vám poskytnuty v příloze.
Celkovou informací ve struktuře, kterou požadujete, tedy Policie ČR nedisponuje a žádný právní předpis jí neukládá mít informaci vytvořenou. Z tohoto důvodu považuje povinný subjekt v této části žádost za požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Informační povinnost se na poskytnutí těchto informací z tohoto důvodu nevztahuje.
K bodu 3) bylo žadatelce sděleno, že věnování se řízení je jednou z priorit služby dopravní policie na rok 2025. A dále, že dotaz „Čím je způsobeno, že vždy mnohonásobne nejvíce přestupků za držení MT je vždycky uděleno v MS kraji ? Nejsou k tomuto policisti v MS kraji nějak tlačení vedením?“ považuje povinný subjekt za dotaz na názor, na který se informační povinnost nevztahuje.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 8. 1. 2026