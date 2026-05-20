Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Druhá policistka roku je z Mostu
Ocenění převzala od ministra.
Most má nejlepší policistku v Ústeckém kraji a druhou nejlepší v celé České republice. Je jím poručice Dagmar Zieglerová. Minulý týden v pátek si ve Španělském sále Pražského hradu převzala ocenění při prestižním ceremoniálu z rukou ministra vnitra Lubomíra Metnara a policejního prezidenta generála Martina Vondráška. Ve své kariéře dosáhla výjimečného úspěchu a v celostátní kategorii „Policista roku“ obsadila vynikající 2. místo.
Policistka nastoupila do služby už před 35 lety v roce 1991. Je inspirací pro ostatní kolegy, neboť dlouhodobě a příkladně plní služební povinnosti, přičemž po celou svou dosavadní policejní kariéru byla ze strany svých nadřízených velmi dobře hodnocena. Dosahuje vynikajících výsledků ve vyšetřování násilné trestné činnosti, která patří na územním odboru Most k té nejzávažnější, zejména pak loupeží. Paní poručice je uznávaným profesionálem nejen v očích vedoucích a kolegů napříč našeho krajského ředitelství, ale i v řadách státních zástupců a soudců. Její smysl pro odpovědnost je příkladný. Její práce a průběhy vyšetřování, jsou zárukou té nejvyšší kvality. Je oporou pro své kolegy. Kdokoliv a hlavně kdykoli, se na ní může obrátit se žádostí o pomoc nebo o radu. V poslední době se také věnuje osvětě a prevenci kriminality mezi studenty základních a středních škol v okrese Most. Za svou kariéru získala už několik ocenění, a to těch policejních, tak z rukou mosteckého primátora.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
20. května 2026