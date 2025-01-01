Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

DrugWipe - evidence

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1) Shromažďuje policie informace  o tom, zda a s jakým výsledkem se osoby podrobily kontrole  užití  (Drugwipe) OPL/návykových látek/alkoholu ? (zejm. při kontrolách v silničním provozu)

2) Pokud ano, jsou tyto informace o výsledcích (zejm. pozitivních)  následně dostupné příslušníkům při dalších kontrolách těchto osob/kontrole vozidel ?

Jsou tyto informace předkládány kontrolujícímu automaticky ? (při lustraci vozidla či osoby)  Jsou tyto informace důvodem pro další kontroly ? Po jak dlouhou dobu jsou tyto informace archivovány ?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila následující.

Ad 1)

Policie České republiky provádí zejména u řidičů kontrolu, zda osoba nepožila alkohol či jinou návykovou látku. Řidič je povinen se takovému druhu kontroly podrobit v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud se řidič takové kontrole nepodrobí, dopustí se protiprávního jednání, které je Policií České republiky zaevidováno v elektronickém systému spisové služby a postoupeno příslušnému orgánu. V případě, že se řidič kontrole podrobí a kontrolou není prokázáno požití alkoholu či jiných návykových látek, pak výsledek není evidován. V případě pozitivního výsledku na alkohol či jiné návykové látky je věc zaevidována v elektronickém systému spisového služby. Po provedení nezbytných úkonů je věc předána správnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.

Ad 2)

Policie České republiky nevede jmenovité evidence přestupkových jednání souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, resp. s požitím alkoholu či jiné návykové látky. Pokud je přestupce uznán vinným správním orgánem (např. z důvodu řízení vozidla pod vlivem alkoholu), je tato skutečnost zaznamenána do karty řidiče a Policie České republiky má právo činit dotazy do této evidence. Správcem této evidence je Ministerstvo dopravy a proto se informace o době uchování údajů v ní vedených nevztahují k působnosti Policie České republiky. U trestných činů vede Policie České republiky jmenovité evidence osob, přičemž doba uchování takových záznamů je vždy individuální s ohledem zejména na závažnost a druh trestného činu.

V rámci silniční kontroly je vždy prováděn dotaz k osobě, případně vozidlu, přičemž součásti odpovědi na tento dotaz je informace o tom, zda řidič v minulosti spáchal přestupek či trestný čin pod vlivem alkoholu či návykové látky. V ostatních případech není tento druh informace automaticky poskytován policistům. Skutečnost, že osoba byla v minulosti kontrolována a bylo zjištěno požití alkoholu či jiné návykové látky, není obecně důvodem pro provedení dalších kontrol.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 