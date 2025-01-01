DrugWipe - evidence
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„1) Shromažďuje policie informace o tom, zda a s jakým výsledkem se osoby podrobily kontrole užití (Drugwipe) OPL/návykových látek/alkoholu ? (zejm. při kontrolách v silničním provozu)
2) Pokud ano, jsou tyto informace o výsledcích (zejm. pozitivních) následně dostupné příslušníkům při dalších kontrolách těchto osob/kontrole vozidel ?
Jsou tyto informace předkládány kontrolujícímu automaticky ? (při lustraci vozidla či osoby) Jsou tyto informace důvodem pro další kontroly ? Po jak dlouhou dobu jsou tyto informace archivovány ?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila následující.
Ad 1)
Policie České republiky provádí zejména u řidičů kontrolu, zda osoba nepožila alkohol či jinou návykovou látku. Řidič je povinen se takovému druhu kontroly podrobit v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud se řidič takové kontrole nepodrobí, dopustí se protiprávního jednání, které je Policií České republiky zaevidováno v elektronickém systému spisové služby a postoupeno příslušnému orgánu. V případě, že se řidič kontrole podrobí a kontrolou není prokázáno požití alkoholu či jiných návykových látek, pak výsledek není evidován. V případě pozitivního výsledku na alkohol či jiné návykové látky je věc zaevidována v elektronickém systému spisového služby. Po provedení nezbytných úkonů je věc předána správnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.
Ad 2)
Policie České republiky nevede jmenovité evidence přestupkových jednání souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, resp. s požitím alkoholu či jiné návykové látky. Pokud je přestupce uznán vinným správním orgánem (např. z důvodu řízení vozidla pod vlivem alkoholu), je tato skutečnost zaznamenána do karty řidiče a Policie České republiky má právo činit dotazy do této evidence. Správcem této evidence je Ministerstvo dopravy a proto se informace o době uchování údajů v ní vedených nevztahují k působnosti Policie České republiky. U trestných činů vede Policie České republiky jmenovité evidence osob, přičemž doba uchování takových záznamů je vždy individuální s ohledem zejména na závažnost a druh trestného činu.
V rámci silniční kontroly je vždy prováděn dotaz k osobě, případně vozidlu, přičemž součásti odpovědi na tento dotaz je informace o tom, zda řidič v minulosti spáchal přestupek či trestný čin pod vlivem alkoholu či návykové látky. V ostatních případech není tento druh informace automaticky poskytován policistům. Skutečnost, že osoba byla v minulosti kontrolována a bylo zjištěno požití alkoholu či jiné návykové látky, není obecně důvodem pro provedení dalších kontrol.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025