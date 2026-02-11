Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Drogy v těle i batohu
Nejprve policistům ujížděl, pak před nimi utíkal, nakonec skončil v poutech na policejní stanici. Důvodem jeho chování byly drogy v těle i batohu.
Policisté z místního oddělení Nusle si v rámci výkonu služby všimli motorového vozidla Toyota jedoucího po náměstí Bratří Synků a rozhodli se ho v ulici Bělehradská zastavit a provést silniční kontrolu. Řidič byl však jiného názoru. Na opakované zvukové i světelné znamení k zastavení zareagoval otočením vozidla do protisměru a sešlápnutím plynového pedálu. Po tramvajovém pásu a křižovatkou na červenou se snažil policistům ve vysoké rychlosti ujet. To se mu však nepodařilo a po několikakilometrovém pronásledování vjel do slepé ulice Na Fidlovačce, kde zastavil a dal se na útěk. Daleko však nedoběhl a za pomoci donucovacích prostředků byl zadržen. Důvodem jeho chování byl pervitin, který odhalil test na drogy a navíc policisté zjistili, že batoh, který muž při útěku zahodil, skrýval několik gramů pervitinu v plastových sáčcích.
Dvacetiletému řidiči bylo sděleno podezření pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což v případě odsouzení hrozí až jeden rok pobytu za mřížemi. Muž se navíc bude zodpovídat i z několika přestupků. Osádka byla vyzvána k podání vysvětlení.
Případ se odehrál v úterý 27. ledna kolem desáté hodiny dopoledne.
por. Mgr. Jan Rybanský
11. únor 2026