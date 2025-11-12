Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Drogová realizace v Kraslicích
Kriminalisté odhalili varnu a prodejce pervitinu.
Kriminalisté v Karlovarském kraji stále úspěšně bojují s drogovou kriminalitou. V rámci odhalování trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek nyní odhalili varnu a dealera pervitinu v Kraslicích na Sokolovsku.
K samotné realizaci došlo ve čtvrtek 4. prosince letošního roku a kriminalisté ve spolupráci s Krajskou pořádkovou jednotkou při ní zadrželi pětapadesátiletého muže.
Při domovních prohlídkách, které probíhaly na několika místech v Kraslicích, kriminalisté zajistili bílou krystalickou látku, příslušenství a chemikálie k výrobě pervitinu a různou výpočetní techniku v podobě notebooků a mobilních telefonů.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pětapadesátiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Obviněný muž nejméně od října roku 2024 až do svého zadržení vyráběl v jednom z rodinných domů v Kraslicích a na dalších místech stovky gramů drogy pervitin, kterou následně prodával dalším osobám na různých místech ve městě.
Za drogovou trestnou činnost byl obviněný muž v minulosti opakovaně odsouzen. V září roku 2024 byl obviněný muž propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody za drogovou trestnou činnost a od října roku 2024 v trestné činnosti opět pokračoval.
Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu obviněný muž skončil ve vazební věznici.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let, neboť se této trestné činnosti měl dopouštět ve značném rozsahu.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
11. 12. 2025