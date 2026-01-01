Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Driftováním poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole
Mladý řidič se s dvěma spolujezdci ze středních Čech rozhodl v noci pobavit v podhůří Jizerských hor. Přitom ovšem s vozidlem zapadli v mokřadu v chráněné krajinné oblasti a byli policejní hlídkou dopadeni na místě činu.
V sobotu 7. února v noci krátce po půl třetí hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o driftujícím vozidle v lyžařském areálu v Josefově Dole. Na místo okamžitě vyjeli policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu, kteří tam několik minut před třetí hodinou v blízkosti uvedeného areálu a již v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory nalezli v mokřadu zapadlé vozidlo Audi A6 Avant, u něhož se v té době také nacházela i jeho posádka ze středních Čech – 21letý řidič a spolujezdci ve věku 19 a 21 let.
Na místě policisté zjistili, že řidič s vozidlem jízdou a driftováním poškodil téměř po celém areálu lyžařské tratě, které byly připravené pro krajské závody místním lyžařským oddílem a které se měly konat týž den v sobotu od 10.00 hodin. Řidič k uvedené situaci uvedl to, že se „chtěli jen trochu pobavit“. Pořadatel závodů, který se na místo činu také dostavil, navíc uvedl, že řidič s vozidlem zapadl v místě, kde se jedná o chráněnou lokalitu s výskytem vzácného živočicha, a které ani oni nemohou upravovat sněžným skútrem.
Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek a po skončení šetření všech okolností celé události věc postoupí k dalším úkonům příslušnému správnímu orgánu.
V souvislosti s uvedeným případem všem řidičům připomínáme zákaz vjezdu motorových vozidel na upravené lyžařské tratě!!!
Upravené lyžařské tratě jsou určeny výhradně pro běžkaře a další návštěvníky, kteří se po nich pohybují bezmotorovým způsobem. Vjezd motorových vozidel na tyto trasy je nebezpečný, protiprávní a způsobuje rozsáhlé škody na úpravě stop, jejichž obnova si často vyžádá mnoho hodin práce i finanční prostředky.
Proč je vjezd motorovým vozidlem zakázán:
- Motorová vozidla ničí upravený povrch tratí, čímž znehodnocují práci rolbařů a znemožňují užívání tratí lyžaři. Poškození lyžařské trasy je podle lesního zákona přestupkem (§ 53 odst. 1 písm. k). Bez souhlasu vlastníka lesa je zakázáno porušit zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem (§ 53 odst. 1, písm. g).
- V zimních podmínkách vzniká také riziko uvíznutí vozidla, kolize s lyžaři či ohrožení dalších návštěvníků.
Jaké následky může mít porušení zákazu:
- Motorista se dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta.
- Poškození trasy může vést ke vzniku škody, za niž může být požadována náhrada.
- Hrozí také bezpečnostní rizika – zejména střet s lyžařem, který nemá možnost včas reagovat.
Doporučení pro veřejnost:
- Dodržujte dopravní značení a respektujte zákazy vjezdu na lesní cesty a upravené trasy.
- Pokud jdete na túru či fotografovat zimní krajinu, neponechávejte vozidlo v místech určených pro úpravu stop nebo vjezdy rolby.
- Vidíte-li poškozenou lyžařskou stopu či nelegální vjezd? Upozorněte lesníky nebo obecní úřad, případně volejte linku 158.
- Motivujte ostatní k ohleduplnosti – upravené tratě slouží široké veřejnosti a jejich zničení omezuje všechny.
Respektování zákazu vjezdu motorových vozidel na upravené lyžařské tratě je základním předpokladem pro bezpečnost a kvalitní zimní rekreaci. Každý řidič, který neoprávněně s vozidlem vjede na lyžařskou stopu, může způsobit nejen škodu na majetku, ale i ohrozit zdraví ostatních návštěvníků.
9. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí