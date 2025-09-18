Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Drama na Žďákovském mostě
Všímavý muž zachránil život mladé ženě.
Dramatické chvíle se odehrály dnes ráno na Žďákovském mostě. Okolo šesté hodiny ranní mířil do zaměstnání muž, který si všiml, že na tomto mostě stojí mladá žena. Duchapřítomně se rozhodl u ní zastavit a dal se s ní do řeči. Žena mu řekla, že chce skočit, protože má problémy a nechce žít. Muž vycítil vážnost situace a podařilo se mu po několikaminutovém rozhovoru ženu přesvědčit, aby s ním odjela na nedalekou benzinovou čerpací stanici. Tam jí koupil čaj a povídali si. Pak se žena zvedla a odešla. Všímavému muži to však nedalo, a protože měl obavy, že by se žena mohla na most vrátit, zkontaktoval policii na lince 158 a zároveň se vydal zpátky na most, aby případně zabránil možnému neštěstí.
Po sedmé hodině ranní tak přijali policisté z obvodního oddělení Čimelice oznámení od operačního důstojníka, aby se vydali směrem ke Žďákovskému mostu, že není vyloučeno, že by se tam mladá žena mohla vrátit. Policisté zároveň dostali popis této ženy a tak vyrazili do akce. Cestou k mostu měli štěstí, dotyčnou skutečně nalezli, mířila k Orlické přehradě. Na místo proto zavolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu odvezla. Zároveň se spojili s oznamovatelem, který byl na mostě, a který jim poskytl všechny potřebné informace. Především jemu patří velké poděkování za to, že u ženy zastavil. Kdyby tak neučinil, mohlo dojít k neštěstí. Byl ve správný čas na správném místě a především nebyl lhostejný, což v současné době není samozřejmostí.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
18. září 2025