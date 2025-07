Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Drama na silnici

JIČÍNSKO – Nejprve oznámil, že chce spáchat sebevraždu, poté ujížděl před hlídkou.

Dne 26. července, krátce po půlnoci, jsme přijali oznámení od muže, který uvedl, že nasedl do vozidla s úmyslem spáchat sebevraždu. Volající by se měl pohybovat ve směru jízdy na Kumburský Újezd u Nové Paky. Na základě oznámení byly neprodleně ze strany policie zahájeny úkony směřující k nalezení muže. Do pátrání se zapojily dostupné policejní hlídky z Jičínska a jeho okolí.

Řidičem měl být 33letý muž, který se pohyboval vozidlem Volkswagen. Během jízdy zastavil na jedné benzínové stanici, kde měl odcizit plechovku piva.

Hledané vozidlo bylo poté spatřeno na silnici I/35 ve směru na Turnov. Řidič nereagoval na opakované výzvy policistů k zastavení a pokračoval v jízdě. V Turnově, konkrétně na ulici 5. května, muž již vozidlo zastavil a za použití donucovacích prostředků byl omezen na osobní svobodě.

Na místě se řidič odmítl podrobit dechové zkoušce i lékařskému vyšetření. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz. Vzhledem k jeho psychickému stavu byl následně předán do péče zdravotníků.

Případ bude dále řešen ve správním řízení.

Za odmítnutí dechové zkoušky a lékařského vyšetření, hrozí pokuta do výše 75 000 Kč, zákaz řízení až na 3 roky a bodový postih.

Za krádež piva hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

29. července 2025

Mgr. Martin Stránský

