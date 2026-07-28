Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dovolená ano, ale s rozvahou
Klikla na odkaz kvůli rezervaci ubytování a přišla o téměř 21 tisíc korun.
Plánování dovolené by mělo být spojeno s očekáváním odpočinku a příjemných zážitků. Bohužel stále častěji se stává příležitostí pro internetové podvodníky, kteří dokážou zneužít důvěru lidí i zavedené rezervační portály.
Poškozená si v prosinci loňského roku prostřednictvím cestovatelského portálu zarezervovala apartmán na srpen letošního roku. Vše probíhalo standardně a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohla stát obětí podvodu.
V květnu letošního roku však byla kontaktována prostřednictvím komunikační aplikace zprávou, která se tvářila jako součást komunikace související s její rezervací. Součástí zprávy byl odkaz, na který žena klikla. Následně vyplnila údaje ke své platební kartě a v mobilní aplikaci své banky autorizovala dvě transakce ve výši 6 645,38 Kč a 3 844,85 Kč.
Během procesu autorizace však došlo k tomu, že se platby z jejího účtu odečetly dvakrát. Celkem tak byly provedeny čtyři transakce, aniž by žena věděla, komu peníze ve skutečnosti odesílá.
Po následné reklamaci u cestovatelského portálu vyšlo najevo, že společnost žádné takové platby nepožadovala a na svém účtu žádné odpovídající finanční prostředky neeviduje. Žena se tak stala obětí podvodného jednání, při kterém přišla o téměř 21 tisíc korun.
Podvodníci stále častěji zneužívají důvěru uživatelů rezervačních a cestovatelských portálů. Jejich zprávy působí věrohodně, často navazují na skutečnou rezervaci a vytvářejí dojem, že je potřeba rychle doplatit pobyt, ověřit platební kartu nebo potvrdit rezervaci.
Jak se podobným podvodům bránit?
Nikdy neplaťte prostřednictvím odkazu zaslaného v nevyžádané zprávě: Pokud vás někdo vyzývá k platbě, přihlaste se přímo do svého účtu na rezervačním portálu a ověřte si, zda je požadavek skutečný.
Kontrolujte adresu webové stránky: Podvodné stránky bývají na první pohled téměř totožné s originálem, ale často obsahují drobné odlišnosti v internetové adrese.
Pečlivě čtěte, co v bankovní aplikaci potvrzujete: Autorizace platby je v podstatě souhlas s převodem peněz. Pokud si nejste jistí příjemcem nebo důvodem platby, transakci nepotvrzujte.
Nespěchejte: Podvodníci se snaží vyvolat dojem, že musíte jednat okamžitě. Seriózní společnosti zpravidla neposílají výzvy k urgentním platbám prostřednictvím komunikačních aplikací.
Při jakýchkoliv pochybnostech kontaktujte přímo poskytovatele služby: Jeden telefonát nebo e-mail může zabránit ztrátě tisíců korun.
Pamatujte: Pokud vám přijde zpráva týkající se rezervace, platby nebo doplatku za ubytování, vždy si její pravost ověřte přímo u poskytovatele služby. Několik minut opatrnosti může ušetřit desítky tisíc korun a zabránit tomu, aby se vysněná dovolená změnila v nepříjemnou zkušenost.
28. července 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje