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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

"Doutník" skončil v rukách českobudějovických kriminalistů

Marihuanu prodával zájemcům přímo na lavičce v parku, šlo převážně o mladistvé. 

Českobudějovičtí kriminalisté svojí práci odvádí velmi dobře, o tom se mohl přesvědčit muž (nar. 1964) z Českobudějovicka, který se nestačil divit, když ho přistihli přímo při činu. A o co vlastně šlo?

"Doutník", jinak o něm kriminalisté nemluvili, si vymyslel výnosný, avšak nelegální způsob přivýdělku. Rozhodl se prodávat marihuanu, a to ve velkém. Obstarával si ji pravděpodobně mimo území krajského města. Poté konopí distribuoval dál. Zdá se, že si příliš nelámal hlavu s tím, aby své "podnikatelské" aktivity tajil. K prodeji konopí totiž pravidelně docházelo v jednom parku v centru Českých Budějovic, kde se "doutník" posadil na lavičku a během chvíle se v jeho blízkosti začali objevovat zájemci o koupi. Postupně k němu přicházeli převážně mladiství uživatelé, kteří "doutníkovi" zaplatili a odnášeli si své zboží v pytlíčkách. 

Počátkem dubna, přímo při jedné takové "prodejní" akci, kriminalisté aktéry překvapili přímo při činu. Podezřelého zadrželi a při následné domovní prohlídce zajistili větší množství marihuany. Kriminalisté také zjistili, že měl muž více než deset pravidelných odběratelů. Touto nelegální činností si přišel na statisícové částky. O tom, že se jednalo o nemalé peníze svědčí i fakt, že jeden z odběratelů během minimálně půl roku odkoupil od tohoto muže marihuanu za přibližně 100 000 korun. 

Kriminalisté muže obvinili z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím. Protože prodával marihuanu také dětem a to ve větším rozsahu, hrozí mu za tento zvlášť závažný zločin trest odnětí svobody na 5 až 10 let. Kriminalisté muže stíhají na svobodě. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. července 2026

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