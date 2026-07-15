Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
"Doutník" skončil v rukách českobudějovických kriminalistů
Marihuanu prodával zájemcům přímo na lavičce v parku, šlo převážně o mladistvé.
Českobudějovičtí kriminalisté svojí práci odvádí velmi dobře, o tom se mohl přesvědčit muž (nar. 1964) z Českobudějovicka, který se nestačil divit, když ho přistihli přímo při činu. A o co vlastně šlo?
"Doutník", jinak o něm kriminalisté nemluvili, si vymyslel výnosný, avšak nelegální způsob přivýdělku. Rozhodl se prodávat marihuanu, a to ve velkém. Obstarával si ji pravděpodobně mimo území krajského města. Poté konopí distribuoval dál. Zdá se, že si příliš nelámal hlavu s tím, aby své "podnikatelské" aktivity tajil. K prodeji konopí totiž pravidelně docházelo v jednom parku v centru Českých Budějovic, kde se "doutník" posadil na lavičku a během chvíle se v jeho blízkosti začali objevovat zájemci o koupi. Postupně k němu přicházeli převážně mladiství uživatelé, kteří "doutníkovi" zaplatili a odnášeli si své zboží v pytlíčkách.
Počátkem dubna, přímo při jedné takové "prodejní" akci, kriminalisté aktéry překvapili přímo při činu. Podezřelého zadrželi a při následné domovní prohlídce zajistili větší množství marihuany. Kriminalisté také zjistili, že měl muž více než deset pravidelných odběratelů. Touto nelegální činností si přišel na statisícové částky. O tom, že se jednalo o nemalé peníze svědčí i fakt, že jeden z odběratelů během minimálně půl roku odkoupil od tohoto muže marihuanu za přibližně 100 000 korun.
Kriminalisté muže obvinili z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím. Protože prodával marihuanu také dětem a to ve větším rozsahu, hrozí mu za tento zvlášť závažný zločin trest odnětí svobody na 5 až 10 let. Kriminalisté muže stíhají na svobodě.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. července 2026