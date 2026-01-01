Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotazy na konkrétní dopravní nehody
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel jedním dokumentem ze dne 9. 3. 2026 požádal o více věcí v rámci 8 bodů, kdy pouze body 1 a 4 byly dle obsahu vyhodnoceny jako žádost podle z. č. 106/1999 Sb. Bod 1 byl postoupen k vyřízení OKVV PP ČR, bod 4 byl vyřizován KŘP-T.
Bod 4. zněl (anonymizováno): Potřebuji doložit na zvukovém záznamu komplexní komunikaci, kdo vydával doplňující pokyny zasahující policejní hlídce dne …… u nehody ….., tedy nejenom disketu, kterou jsem obdržel jako pověřenec řešení dopravní nehody ….., ale veškerou komunikaci mezi hlídkou a minimálně 3-4 osobami, včetně pokynu GIBS. Pro upřesnění doporučuji velícímu důstojníkovi, aby si osobně prohlédl zvukový záznam z dopravní nehody, který byl poskytnut přestupkové komisi.
Odpověď k bodu 4 zněla (nyní anonymizovaná):
Dle formulace Vaší žádosti poskytujeme v rozsahu zaznamenaných informací dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zvukové záznamy týkající se komunikace „mezi hlídkou“ a dalšími osobami a záznamy týkající se „doplňujících pokynů zasahující policejní hlídce dne …… u nehody …….“. Jedná se o 12 souborů. Ve Vaší žádosti jste uvedl, že zastupujete ….. v případu dopravní nehody, a že disponujete její plnou mocí, kterou doložíte. Tato byla krajskému ředitelství doručena dne ….. z datové schránky …...