Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dotazy k případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informací
Dne 4. listopadu 2025 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost podaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve které žádáte o poskytnutí následujících informací:
1. Zaslání anonymizované verze rozhodnutí vydaných v trestním řízení:
- Usnesení policejního orgánu z DDMMRRRR, č. j. KRPB-XXXXX/TČ-2023.
- Usnesení dozorového státního zástupce z DDMMRRRR, č. j. XXXX/2024.
2. Sdělení, zda byl v předmětné věci podán podnět k výkonu dohledu nadřízeným státním zastupitelstvím ve smyslu § 12d zákona o státním zastupitelství. A pokud ano, tak žádáme o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí o tomto podnětu.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., předmětnou žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k bodu 2. sděluje, že po nahlédnutí do spisu nebylo zjištěno, že by byl dán podnět k výkonu dohledu nadřízeného SZ. K bodu č. 1 Vám zasíláme požadovaná usnesení v anonymizované podobě v příloze tohoto přípisu.
Vyřizuje:
kpt. Mgr. Jan Procházka
plk. Mgr. Bc. Petra Ledabylová
ředitelka kanceláře
podepsáno elektronicky