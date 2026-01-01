Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dotaz provozu podatelny
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informace, zda v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 bude provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo se plánuje zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.). Pokud dochází k omezení provozu, žádal o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026. ve vztahu k provozu podatelny a úředním hodinám neplánuje zavedení specifického prázdninového režimu.