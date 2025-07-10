Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dotaz na stav vyšetřování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o informaci o vyšetřování úmrtí osoby blízké.
Žadateli bylo sděleno, že v označené věci nebylo ze strany policejních orgánů vedeno vyšetřování a neboť v dané věci nebyly shledány ani důvody pro zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řadu, byla tato věc bez dalších opatření uložena.
Zpracoval:
Mgr. Michal Plesl
7. 10. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková