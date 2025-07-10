Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dotaz na stav vyšetřování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o informaci o vyšetřování úmrtí osoby blízké. 

Žadateli bylo sděleno, že v označené věci nebylo ze strany policejních orgánů vedeno vyšetřování a neboť v dané věci nebyly shledány ani důvody pro zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řadu, byla tato věc bez dalších opatření uložena.

Zpracoval:
Mgr. Michal Plesl
7. 10. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 