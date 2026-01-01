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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na stav řízení

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ 

Žádost zněla:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto
žádám o
poskytnutí informací vztahujících se k trestnímu řízení vedenému na základě mého trestního
oznámení ve věci:
 podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, v souvislosti s veřejnou zakázkou města …. s názvem
„Manipulační plocha na pozemku parc. č. …, k. ú. …..“,
 podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, v souvislosti s rekonstrukcí ulice ……“.
Obě uvedené věci jsou vedeny pod č. j. KRPT-…...
V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:
 v jakém stadiu se předmětné trestní řízení v současné době nachází,
 jaká lhůta byla státním zástupcem stanovena k provedení úkonů podle § 159 trestního
řádu, případně podle § 167 trestního řádu.“
Odpověď:
Povinný subjekt uvádí, že trestní věc vedená pod č. j. KRPT-…. je v současnosti ve stavu
prověřování, přičemž lhůta ke skončení prověřování byla státním zástupcem stanovena do
30. 7. 2026.

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