Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na stav řízení
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto
žádám o
poskytnutí informací vztahujících se k trestnímu řízení vedenému na základě mého trestního
oznámení ve věci:
podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, v souvislosti s veřejnou zakázkou města …. s názvem
„Manipulační plocha na pozemku parc. č. …, k. ú. …..“,
podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, v souvislosti s rekonstrukcí ulice ……“.
Obě uvedené věci jsou vedeny pod č. j. KRPT-…...
V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:
v jakém stadiu se předmětné trestní řízení v současné době nachází,
jaká lhůta byla státním zástupcem stanovena k provedení úkonů podle § 159 trestního
řádu, případně podle § 167 trestního řádu.“
Odpověď:
Povinný subjekt uvádí, že trestní věc vedená pod č. j. KRPT-…. je v současnosti ve stavu
prověřování, přičemž lhůta ke skončení prověřování byla státním zástupcem stanovena do
30. 7. 2026.