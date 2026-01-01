Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na stav řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„Tímto vás žádám o poskytnutí informace týkající se sp. zn. Č.j. … a to:

  • V jakém stádiu je vedená věc v části řízení týkajícího se … – současné stádium vyšetřování, postoupení/předání komu, forma ukončení, usnesení …?“

Odpověď:

Dle vyjádření 1. oddělení odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství se trestní řízení, ve Vámi požadované věci vedené pod č. j. …, nachází ve fázi vyšetřování.

