Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na stav řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Tímto vás žádám o poskytnutí informace týkající se sp. zn. Č.j. … a to:
- V jakém stádiu je vedená věc v části řízení týkajícího se … – současné stádium vyšetřování, postoupení/předání komu, forma ukončení, usnesení …?“
Odpověď:
Dle vyjádření 1. oddělení odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství se trestní řízení, ve Vámi požadované věci vedené pod č. j. …, nachází ve fázi vyšetřování.