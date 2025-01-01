Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na stav řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
- Policejní orgán P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Vinohrady, Šafaříkova 607/12, 120 00 Praha 2 postoupil věc sp. zn. … na Policii Ostrava, k tomuto žádám o poskytnutí informací:
o Pod jakou sp. zn. a který policejní orgán věc vede akutálně?
o Byly zahájeny úkony trestního řízení? Pokud ano, žádám o poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme, že věc původně vedená ve Vámi uváděném č. j. … je evidována u obvodního oddělení Ostrava - Poruba 1 Městského ředitelství policie Ostrava pod č. j. … .
Dle vyjádření příslušného organizačního článku ve věci nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto takový záznam nelze ani poskytnout. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt poskytne informace pouze, pokud existují a jsou dostupné.