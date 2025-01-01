Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na stav řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
- Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …, pokud byl vydán
- Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování? Pokud prověřování bylo zahájeno
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme, že povinný subjekt poskytne informace pouze, pokud existují a jsou dostupné. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Dle vyjádření příslušného organizačního článku nebyly ve Vámi požadovaném č. j. … zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto takový záznam nelze ani poskytnout, neboť neexistuje. Ve věci tak nelze ani určit lhůtu pro skončení prověřování, neboť toto podle trestního řádu dosud nenastalo.