Dotaz na stav řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

o Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …

o Sdělení termínu do kdy má být úkončeno prověřování ve věci sp. zn. …“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.

Ve věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … dle vyjádření příslušného organizačního článku, zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto Vám nelze poskytnout požadovaný záznam, neboť takový v dané věci neexistuje. Jedná se tak o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.

Ve věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … z vyjádření příslušného organizačního článku ze dne 19. 12. 2025 vyplývá, že lhůta prověřování byla stanovena do 19. 12. 2025.

