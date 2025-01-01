Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na stav řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
o Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
o Sdělení termínu do kdy má být úkončeno prověřování ve věci sp. zn. …“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.
Ve věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … dle vyjádření příslušného organizačního článku, zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto Vám nelze poskytnout požadovaný záznam, neboť takový v dané věci neexistuje. Jedná se tak o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.
Ve věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … z vyjádření příslušného organizačního článku ze dne 19. 12. 2025 vyplývá, že lhůta prověřování byla stanovena do 19. 12. 2025.